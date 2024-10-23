  1. Realting.com
Villa Villas de golf avec piscines et espaces communs luxuriants à Finestrat

Finestrat, Espagne
depuis
$1,35M
;
20
ID: 27831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    Finestrat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Villas de golf individuelles de 4 chambres avec piscines privées, parking souterrain et espaces communs luxuriants à Finestrat

Nichées dans la ville pittoresque de Finestrat, un joyau de la province d'Alicante sur la Costa Blanca espagnole, ces villas élégantes et contemporaines offrent un mélange extraordinaire d'attrait côtier et de vues montagneuses. Finestrat est célèbre pour sa superbe juxtaposition de plages sereines et le décor spectaculaire de la montagne Puig Campana, avec son charmant vieux village au pied des collines et Cala de Finestrat sur la côte. Cette ville allie harmonieusement une riche atmosphère historique à la beauté naturelle de la terre et de la mer, offrant l'évasion parfaite pour ceux qui recherchent la tranquillité tout en souhaitant rester à proximité de l'énergie animée de Benidorm.

Idéalement situées, les villas à vendre à Finestrat Alicante se trouvent à quelques pas d'un parcours de golf de premier ordre et à seulement cinq minutes en voiture d'un vaste complexe commercial regorgeant de magasins et de supermarchés pour tous vos besoins. Les transports en commun à proximité, notamment une gare routière pratique, assurent une connectivité facile tandis qu'un court trajet en voiture vous amène à Benidorm, une ville dynamique célèbre pour son horizon saisissant, ses attractions palpitantes comme Terra Mítica et ses services complets tels que les écoles et les hôpitaux.

La communauté de villas dispose d'une multitude d'équipements partagés, notamment une vaste piscine semi-olympique de 25 mètres, des aires de jeux pour enfants, des courts de paddle-tennis, une salle de sport extérieure et intérieure, un espace de coworking, des terrains de pétanque et une salle polyvalente pour les réunions sociales ou les événements. Ils sont également situés sur un terrain de 556 m² avec un parking fermé hors rue, une piscine privée, des terrasses spacieuses et un solarium sur le toit qui comprend un coin salon et plusieurs panneaux solaires.

À l'intérieur de ces maisons modernes, vous avez trois niveaux. Le sous-sol se compose de deux grandes chambres doubles toutes deux avec placards intégrés, une salle de bain avec douche à l'italienne, une buanderie, le parking et un deuxième salon. Au rez-de-chaussée, vous disposez de deux autres chambres, toutes deux avec dressings, dressings et salles de bains privatives, d'une autre salle de bains au rez-de-chaussée, d'une cuisine ouverte et d'un coin repas, ainsi que d'un grand salon.


ALC-00969

Localisation sur la carte

Finestrat, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Posez toutes vos questions
Agence
