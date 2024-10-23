Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola

  1. Realting.com
Fuengirola, Espagne
depuis
$847,604
16
ID: 27845
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Vues Étonnantes Appartements Certifiés BREEAM Avec Grandes Terrasses à Fuengirola

Ce projet est situé dans la municipalité de Fuengirola. Située au cœur de la Costa del Sol, Fuengirola, animée et animée, possède de belles plages de sable fin, d'excellents équipements et une atmosphère animée toute l'année. Fuengirola offre un large éventail de magasins, de restaurants et de bars, d'excellents établissements d'enseignement et établissements de santé, de nombreux terrains de golf, des sports nautiques et des attractions culturelles comme le château de Sohail et le Bioparc Fuengirola. La dernière tendance immobilière est la croissance du marché du luxe, les acheteurs haut de gamme recherchant des propriétés exclusives dotées de commodités haut de gamme.

Les appartements à vendre à Fuengirola bénéficient d'un emplacement stratégique, étant situés à la frontière des trois municipalités de Fuengirola, Mijas et Benalmadena, avec un excellent accès depuis l'autoroute principale A7. Des commerces de proximité, un restaurant renommé et un supermarché sont accessibles à pied. Le projet se trouve à 2,5 km des plages de sable locales et de l'arrêt de train local, à 3,5 km de Benalmadena Pueblo et à 8 km du centre de Fuengirola. Il se trouve à 16 km de l'aéroport international de Malaga et à 35 km de Marbella et de Puerto Banus.

Le développement de luxe se dresse fièrement sur un terrain surélevé surplombant la côte et la mer Méditerranée. L'approche respectueuse de l'environnement dans la construction et la conception de ce projet se traduira par un certificat BREEAM difficile à obtenir – une méthode d'évaluation et de certification environnementale reconnue internationalement pour les bâtiments. Il s'agit d'une communauté privée fermée avec des installations communes exceptionnelles sur place portées à un autre niveau : de vastes espaces verts paysagers, des piscines extérieures pour adultes et enfants, un espace bien-être, un espace pique-nique et barbecue, un jardin avec le marché des producteurs, un commerce. et un centre de réunion, ainsi qu'un sauna. En plus de cela, les propriétaires recevront une carte platine qui permettra aux résidents d'accéder à une sélection d'offres et d'avantages exclusifs au siège de la macro-communauté – un Hilton Sports Club and Spa Hotel 5*.

Ce développement est un chef-d'œuvre de la vie moderne, alliant efficacité énergétique, finitions haut de gamme, vues spectaculaires sur la mer et terrasses généreuses. Il offre un mélange harmonieux de luxe et de durabilité, ce qui en fait l'appartement idéal pour ceux qui apprécient le style et la vie responsable. Ces appartements de luxe disposeront de la climatisation, du chauffage au sol, de 2 places de parking avec chargeur pour véhicules électriques, d'un débarras, de cuisines aménagées et équipées de marque italienne, d'une application pour les services de conciergerie et d'un système domotique.


AGP-00909

Fuengirola, Espagne
