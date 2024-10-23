  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mijas
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga

Mijas, Espagne
depuis
$719,286
;
21
Laisser une demande
ID: 27660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Mijas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobiliers dans un Cadre Naturel à Mijas, Malaga

Ce complexe résidentiel et golfique élégant, situé à Mijas, dans le quartier de Cerrado del Águila, est niché au cœur de collines vallonnées, à deux pas de la côte méditerranéenne. Son point fort est un parcours de golf 9 trous magnifiquement conçu, avec des plans d'eau pittoresques et une vue imprenable sur la mer et les montagnes environnantes. Le complexe offre d'excellentes installations, dont un club-house moderne, un restaurant avec vue panoramique, et bien plus. Entouré de villas et d'appartements haut de gamme, Cerrado del Águila allie tranquillité et style de vie sportif et sophistiqué au cœur de la Costa del Sol.

Cerrado del Águila est idéalement situé à Mijas Costa, offrant un accès facile aux principales destinations de la Costa del Sol. La plage la plus proche est à seulement 4 km, ce qui en fait un lieu idéal pour des escapades balnéaires rapides. L'aéroport de Malaga est à environ 27 km, offrant des liaisons internationales pratiques. Le centre historique de Malaga, avec ses musées, ses boutiques et ses attractions culturelles, se trouve à environ 33 km du complexe. Marbella, réputée pour ses boutiques haut de gamme et son port de plaisance animé, se trouve à environ 30 km à l'ouest. Cet emplacement central fait du Cerrado del Águila un pied-à-terre idéal pour profiter à la fois de la tranquillité des collines et de l'effervescence de la côte.

Ce complexe offre de superbes équipements comme un spa, un sauna ou une piscine chauffée. Il dispose également d'une salle de sport complète et d'une salle de coworking. À l'extérieur, vous trouverez un terrain de volley-ball et une superbe piscine. Des places de parking souterraines sont également disponibles.

Les immobiliers à vendre à Malaga offrent de nombreux atouts, des solariums des penthouses aux magnifiques jardins des appartements du rez-de-chaussée. L'intérieur est spacieux et bien conçu. Les cuisines sont entièrement équipées et prêtes à l'emploi. La chambre principale dispose d'une salle de bain attenante.


AGP-00987

Localisation sur la carte

Mijas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$847,604
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$594,500
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Espagne
depuis
$1,13M
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Complexe résidentiel Luz 2
Benidorm, Espagne
depuis
$406,286
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$719,286
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Afficher tout Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$353,168
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditer…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$576,842
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$641,589
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications