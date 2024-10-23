  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

Marbella, Espagne
depuis
$612,159
;
21
Laisser une demande
ID: 27591
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Marbella

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larges avenues et sa proximité avec la mer créent une atmosphère côtière détendue, tout en étant proche des destinations les plus prestigieuses de Marbella. Avec un esprit communautaire présent toute l'année, une excellente gastronomie et des connexions faciles, le quartier offre un cadre de vie idéal.

Depuis les appartements à vendre à Marbella Malaga, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : la plage est à moins d'1 km, Puerto Banús à un peu moins de 3 km, le centre-ville de Marbella à environ 9 km et l'aéroport international de Malaga à seulement 48 km.

L'extérieur du complexe est conçu pour favoriser le bien-être et les liens sociaux. Il dispose d'une piscine à débordement panoramique sur le toit offrant une vue imprenable, d'une piscine paisible au rez-de-jardin et de jardins paysagers de style méditerranéen encadrant les espaces communs. Chaque détail, des spacieuses terrasses ensoleillées aux élégants espaces de réception et de conciergerie, met l'accent sur la détente, la convivialité et la vie contemporaine en bord de mer.

L'intérieur des appartements se distingue par son design moderne, fonctionnel et sophistiqué. Des espaces ouverts et spacieux, une lumière naturelle abondante et une intégration harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs créent une atmosphère fraîche et accueillante. Chaque appartement est soigneusement conçu pour maximiser le confort, alliant lignes épurées et finitions élégantes pour un équilibre parfait entre style et praticité.


AGP-01010

Localisation sur la carte

Marbella, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,83M
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$363,764
Immeuble Appartements Vue Lac Dans le Country Club à Benahavis Malaga
Benahavis, Espagne
depuis
$2,23M
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$523,867
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$612,159
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$800,515
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$688,678
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$326,092
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications