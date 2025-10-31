Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville Piscine à vendre en Marbella, Espagne

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 165 m²
Discover your dream home in the heart of Nueva Andalucía. This elegant, fully refurbished to…
$933,923
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 609 m²
Découvrez Villa Las Vistas 4, une villa moderne semi-détachée située dans l'un des quartiers…
$4,33M
Laisser une demande
