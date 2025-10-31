Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Marbella, Espagne

San Pedro Alcantara
16
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 295 m²
Située dans le prestigieux Golden Mile de Marbella, cette maison de ville entièrement rénové…
$2,36M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 165 m²
Discover your dream home in the heart of Nueva Andalucía. This elegant, fully refurbished to…
$933,923
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Discover Marbellamar Townhouse, an exclusive coastal residence that blends Mediterranean cha…
$3,36M
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 609 m²
Découvrez Villa Las Vistas 4, une villa moderne semi-détachée située dans l'un des quartiers…
$4,33M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Marbella, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller