  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Marbella, Espagne

San Pedro Alcantara
16
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Discover Marbellamar Townhouse, an exclusive coastal residence that blends Mediterranean cha…
$3,36M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Marbella, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 609 m²
Découvrez Villa Las Vistas 4, une villa moderne semi-détachée située dans l'un des quartiers…
$4,33M
Laisser une demande
