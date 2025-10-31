Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Duplex à vendre en Marbella, Espagne

San Pedro Alcantara
8
3 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Marbella, Espagne
Duplex 3 chambres
Marbella, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Nombre d'étages 3
Appartements et Penthouses uniques à Nueva Andalucia Marbella Ce complexe exclusif est situé…
$1,98M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Marbella, Espagne
Duplex 4 chambres
Marbella, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 199 m²
Nombre d'étages 3
Appartements et Penthouses uniques à Nueva Andalucia Marbella Ce complexe exclusif est situé…
$2,86M
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Marbella, Espagne
Duplex 2 chambres
Marbella, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 3
Appartements et Penthouses uniques à Nueva Andalucia Marbella Ce complexe exclusif est situé…
$956,395
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Marbella, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller