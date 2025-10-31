Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrain de golf

près du club de golf Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Marbella, Espagne

San Pedro Alcantara
8
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Marbella, Espagne
Duplex 3 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Découvrez Penthouse La Arabesque, un duplex récemment rénové situé dans la prestigieuse comm…
$1,11M
Caractéristiques des propriétés en Marbella, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
