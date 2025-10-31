Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Marbella, Espagne

San Pedro Alcantara
8
2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Marbella, Espagne
Duplex 3 chambres
Marbella, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Découvrez Penthouse La Arabesque, un duplex récemment rénové situé dans la prestigieuse comm…
$1,11M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans San Pedro Alcantara, Espagne
Duplex 3 chambres
San Pedro Alcantara, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nouveau projet à Marbella, un complexe résidentiel privé moderne situé au cœur de la vallée …
$963,154
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Marbella, Espagne

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller