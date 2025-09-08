Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Duplex à vendre en la Marina Baixa, Espagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$643,742
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Duplex 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Duplex 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 103 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine commune, vue sur la montagne
$343,960
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller