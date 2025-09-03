Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
11
Altea
7
la Vila Joiosa Villajoyosa
3
27 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 187 m² dans lAlfas del Pi, Espagne
Propriété commerciale 187 m²
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Grand bar et restaurant très fréquenté avec l'une des plus grandes terrasses d'Albir Nous…
$441,716
Propriété commerciale 65 m² dans lAlfas del Pi, Espagne
Propriété commerciale 65 m²
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Ce commerce, joliment décoré et rénové, clé en main, est à vendre chez nous. Il est situé au…
$87,738
Propriété commerciale dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Propriété commerciale
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
(RU) ---------------------------------------------------------------------------------------…
$696,476
Propriété commerciale 550 m² dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale 550 m²
Benidorm, Espagne
Chambres 9
Surface 550 m²
A vendre est un hôtel prêt à l'emploi dans la ville de Benidorm, avec une superficie totale …
$1,68M
Propriété commerciale 2 100 m² dans Finestrat, Espagne
Propriété commerciale 2 100 m²
Finestrat, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 6
Surface 2 100 m²
Spa et club de sport exclusifs Option 1 Un spa et club de sport de luxe exclusif, clé …
$2,32M
Boutique 246 m² dans Altea, Espagne
Boutique 246 m²
Altea, Espagne
Surface 246 m²
Spacieuse propriété commerciale dans le centre-ville de Altea, Alicante Sur la célèbre Costa…
$1,88M
Hôtel dans Benidorm, Espagne
Hôtel
Benidorm, Espagne
Chambres 50
Nombre de salles de bains 50
Very central hotel for sale in Benidorm. It´s surrounded by all kinds of services. Good aver…
$2,50M
Propriété commerciale dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Propriété commerciale
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Restaurant-bar dans la ville de Villajoyosa sur la Costa Blanca, à 200 mètres de la plage. …
$639,051
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 1
Restaurant rénové dans le meilleur quartier de Benidorm, loué et en exploitation avec une "g…
$1,04M
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Locaux commerciaux en exploitation dans le centre de la ville de Benidorm. Local commercial …
$1,63M
Propriété commerciale dans Altea, Espagne
Propriété commerciale
Altea, Espagne
Nombre de pièces 1
(RU) шродаются коммерюеское шомеюение в вльтев районе Galera de las palmeras. Il y a une dif…
$290,198
Propriété commerciale 105 m² dans Altea, Espagne
Propriété commerciale 105 m²
Altea, Espagne
Surface 105 m²
Nichés au cœur de la ville espagnole traditionnelle d'Altea, Alicante, ces propriétés commer…
$845,235
Hôtel 5 851 m² dans Benidorm, Espagne
Hôtel 5 851 m²
Benidorm, Espagne
Chambres 118
Nombre de salles de bains 118
Surface 5 851 m²
Hotel for sale in Benidorm with more than 100 rooms. It´s very well located, just 200 metres…
$12,60M
Propriété commerciale dans Altea, Espagne
Propriété commerciale
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Le site est situé dans la Sierra de Altea, près de Altea Hills. Il a une superficie de 1051 …
$679,064
Excellent passive income opportunity! dans Altea, Espagne
Excellent passive income opportunity!
Altea, Espagne
Surface 96 m²
Nombre d'étages 1
Excellent Passive Income Opportunity: Office for Sale in Altea Hills, €500,000, €42,000 annu…
$521,014
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 1
Excellent bureau de 80m2 à vendre dans un quartier animé de Benidorm, à côté du plus haut hô…
$232,159
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Commercial premises located in the pedestrian zone, family district. Local transparent 210 m…
$379,663
Propriété commerciale dans Finestrat, Espagne
Propriété commerciale
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 1
(RU) ---------------------------------------------------------------------------------------…
$783,535
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de salles de bains 2
The restaurant on the second line of Ponyente Beach, which has been operating for 26 years, …
$623,732
Propriété commerciale dans Finestrat, Espagne
Propriété commerciale
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison à vendre dans les montagnes à Finestrat. La maison est d'un étage, la maison dispose …
$638,436
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! dans Benidorm, Espagne
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 7
Surface 398 m²
Nombre d'étages 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Propriété commerciale dans Altea, Espagne
Propriété commerciale
Altea, Espagne
Nombre de salles de bains 2
The streets of the city smoothly descend to the sea. Small whitewashed houses stand out amon…
$130,170
Propriété commerciale dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Propriété commerciale
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Nombre de salles de bains 1
$148,068
Propriété commerciale 890 m² dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale 890 m²
Benidorm, Espagne
Surface 890 m²
Aparthotel dans la ville de Benidorm sur la Costa Blanca. À l'été 2017, l'Aparthotel a été o…
$2,32M
Hôtel 1 800 m² dans lAlfas del Pi, Espagne
Hôtel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 20
Surface 1 800 m²
There is swimming pool, garden areas. It consists of 20 apartments of 40 m2 with bedroom wit…
$3,15M
Propriété commerciale dans Benidorm, Espagne
Propriété commerciale
Benidorm, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Commercial premises for sale in Benidorm, fully equipped as a cafeteria, which is a very goo…
$162,713
Propriété commerciale 380 m² dans Altea, Espagne
Propriété commerciale 380 m²
Altea, Espagne
Surface 380 m²
Sol 1
Nous vous présentons un grand espace commercial de 380 m2, avec une vue imprenable. La chamb…
$906,291
