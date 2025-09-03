Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
3
4 propriétés total trouvé
Hôtel dans Benidorm, Espagne
Hôtel
Benidorm, Espagne
Chambres 50
Nombre de salles de bains 50
Very central hotel for sale in Benidorm. It´s surrounded by all kinds of services. Good aver…
$2,50M
Hôtel 5 851 m² dans Benidorm, Espagne
Hôtel 5 851 m²
Benidorm, Espagne
Chambres 118
Nombre de salles de bains 118
Surface 5 851 m²
Hotel for sale in Benidorm with more than 100 rooms. It´s very well located, just 200 metres…
$12,60M
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! dans Benidorm, Espagne
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 7
Surface 398 m²
Nombre d'étages 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Hôtel 1 800 m² dans lAlfas del Pi, Espagne
Hôtel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 20
Surface 1 800 m²
There is swimming pool, garden areas. It consists of 20 apartments of 40 m2 with bedroom wit…
$3,15M
