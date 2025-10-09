Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Terrasse

Chalets avec terrasse à vendre en la Marina Baixa, Espagne

3 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Polop, Espagne
Chalet 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Villa located in a quiet and familiar urbanization, where there is a park to spend time with…
$247,432
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Chalet 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
$436,843
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Polop, Espagne
Chalet 3 chambres
Polop, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 94 m²
$262,561
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller