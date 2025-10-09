Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets avec jardin à vendre en la Marina Baixa, Espagne

4 propriétés total trouvé
Chalet dans Finestrat, Espagne
Chalet
Finestrat, Espagne
Surface 212 m²
$583,870
Chalet dans Finestrat, Espagne
Chalet
Finestrat, Espagne
Surface 349 m²
$799,597
Chalet 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Chalet 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
$436,843
Chalet dans Finestrat, Espagne
Chalet
Finestrat, Espagne
Surface 309 m²
$832,425
