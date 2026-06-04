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Maisons avec jardin à vendre en Garraf, Espagne

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Sitges
10
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Types de propriétés en Garraf

villas

Caractéristiques des propriétés en Garraf, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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