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Maisons à vendre en Sitges, Espagne

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12 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 305 m²
Maison moderne dans l'urbanisation de Valpineda ville de Sitges sur la Costa Garraf. La mais…
$1,71M
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 910 m²
$8,63M
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Villa 6 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 6 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 267 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de la ville de Mongavin de Sitges sur la Costa…
$987,624
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Sitges, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 273 m²
Maison de ville avec vue sur la mer dans l'urbanisation de la ville de Mongavin de Sitges su…
$871,433
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Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Montgavin ville de Sitges sur la Costa Garr…
$952,767
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Quint Mar ville de Sitges sur la Costa Garr…
$1,50M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 3 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 3 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 308 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Quint Mar ville de Sitges sur la Costa Garr…
$987,624
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Maison de ville 4 chambres dans Sitges, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 289 m²
Maison de ville dans l'urbanisation de Labantina ville de Sitges sur la Costa Garraf. La sup…
$958,577
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Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 328 m²
Informations clés:Une offre rare, uniquement pour les clients premium. Vente non publique. E…
$3,47M
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Maison 4 chambres dans Sitges, Espagne
Maison 4 chambres
Sitges, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville vue mer à vendre avec jardin à Montgavina Sitges Montgavina est l'un des qua…
$1,03M
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Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 288 m²
Nouvelle maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Quint Mar à Sitges sur la Costa Ga…
$1,22M
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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