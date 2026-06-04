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Maisons à vendre en Garraf, Espagne

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Sitges
10
12 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Sitges, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 273 m²
Maison de ville avec vue sur la mer dans l'urbanisation de la ville de Mongavin de Sitges su…
$871,433
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Maison de ville 4 chambres dans Sitges, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 289 m²
Maison de ville dans l'urbanisation de Labantina ville de Sitges sur la Costa Garraf. La sup…
$958,577
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Maison 4 chambres dans Sitges, Espagne
Maison 4 chambres
Sitges, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville vue mer à vendre avec jardin à Montgavina Sitges Montgavina est l'un des qua…
$1,03M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 5 chambres dans Vilanova i la Geltru, Espagne
Villa 5 chambres
Vilanova i la Geltru, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 496 m²
Maison individuelle à Villanueva y la Geltru sur la Costa Garraf. La superficie totale est d…
$1,13M
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Quint Mar ville de Sitges sur la Costa Garr…
$1,50M
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Villa 3 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 3 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 308 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Quint Mar ville de Sitges sur la Costa Garr…
$987,624
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TekceTekce
Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de Montgavin ville de Sitges sur la Costa Garr…
$952,767
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Villa 6 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 6 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 267 m²
Maison donnant sur la mer dans l'urbanisation de la ville de Mongavin de Sitges sur la Costa…
$987,624
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 910 m²
Villa unique avec vue panoramique sur la mer et SitgesCette élégante villa de 910 m2 est sit…
$8,63M
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Villa dans Sant Pere de Ribes, Espagne
Villa
Sant Pere de Ribes, Espagne
Surface 221 m²
Nouvelle maison Art Nouveau à Sant Pere de Ribes sur la Costa Garraf. La superficie totale d…
$894,672
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Villa 4 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 4 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 328 m²
Informations clés:Une offre rare, uniquement pour les clients premium. Vente non publique. E…
$3,47M
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Villa 5 chambres dans Sitges, Espagne
Villa 5 chambres
Sitges, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Types de propriétés en Garraf

villas

Caractéristiques des propriétés en Garraf, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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