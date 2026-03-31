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Appartements Piscine à vendre en el Camp de Morvedre, Espagne

2 BHK
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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Magnifique appartement de plain-pied avec terrasse, piscine commune, courts de paddle-tennis…
$326,681
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en el Camp de Morvedre, Espagne

avec Jardin
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