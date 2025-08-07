Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Camp de Morvedre
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en el Camp de Morvedre, Espagne

2 BHK
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 3/6
Appartement de style moderne dans un complexe fermé unique du développeur à Canet d'en Beren…
$317,122
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 1/6
Appartement de style moderne dans un complexe fermé unique du développeur à Canet d'en Beren…
$305,548
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 2/6
Appartement de style moderne dans un complexe fermé unique du développeur à Canet d'en Beren…
$312,493
Laisser une demande
TekceTekce
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en el Camp de Morvedre, Espagne

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller