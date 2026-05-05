Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Camp de Morvedre
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en el Camp de Morvedre, Espagne

;
1 BHK
11
2 BHK
48
3 BHK
27
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 1/4
Appartement moderne à l’étage intermédiaire avec terrasse, piscine commune, courts de padel …
$324,439
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans Canet den Berenguer, Espagne
Appartement 2 chambres
Canet den Berenguer, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Magnifique appartement de plain-pied avec terrasse, piscine commune, courts de paddle-tennis…
$326,681
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en el Camp de Morvedre, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller