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Penthouses près du club de golf à vendre en el Baix Vinalopo, Espagne

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Santa Pola
38
Elx Elche
6
Attique Supprimer
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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 2/3
Penthouse élégant avec terrasse privée et parking libre, emplacement offrant une combinaison…
$335,646
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en el Baix Vinalopo, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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