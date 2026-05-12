Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Baix Vinalopo
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en el Baix Vinalopo, Espagne

;
Santa Pola
38
Elx Elche
6
Attique Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 203 m²
Sol 5
Incroyable penthouse avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et vue imprenab…
$596,650
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 2/3
Penthouse élégant avec terrasse privée et parking libre, emplacement offrant une combinaison…
$335,646
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Sol 5/5
Magnifique penthouse avec grande terrasse sur le toit, piscine commune et vue imprenable sur…
$488,302
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en el Baix Vinalopo, Espagne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller