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Penthouses avec garage à vendre en el Baix Vinalopo, Espagne

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Santa Pola
38
Elx Elche
6
Attique Supprimer
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6 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Découvrez un nouveau bâtiment exclusif à Santa Pola, conçu pour ceux qui apprécient la quali…
$376,524
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Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Découvrez un nouveau complexe résidentiel exclusif à Santa Pola, créé pour ceux qui apprécie…
$488,305
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Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Découvrez un nouveau complexe résidentiel exclusif à Santa Pol, créé pour ceux qui apprécien…
$447,122
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Alanya HomeAlanya Home
Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
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$488,305
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Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Découvrez ce nouveau bâtiment exclusif à Santa Pol, conçu pour ceux qui apprécient la qualit…
$435,356
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Penthouse 3 chambres dans Santa Pola, Espagne
Penthouse 3 chambres
Santa Pola, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Découvrez un nouveau projet résidentiel exclusif à Santa Pol, créé pour ceux qui apprécient …
$447,122
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GrekodomGrekodom

Caractéristiques des propriétés en el Baix Vinalopo, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
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