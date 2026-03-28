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Immobilier commercial en Costa Brava, Espagne

3 propriétés total trouvé
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain dans Costa Brava, Espagne
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Espagne
Nombre de pièces 111
Surface 5 000 m²
À vendre — Luxurious 4★ Hôtel sur la côte de la Costa Brava, Espagne — 16,65 millions €Princ…
$19,51M
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Propriété commerciale 3 001 m² dans Costa Brava, Espagne
Propriété commerciale 3 001 m²
Costa Brava, Espagne
Surface 3 001 m²
Hôtel 4* dans l'une des villes les plus célèbres de la côte espagnole légendaire - Lloret de…
$16,74M
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Hôtel 7 000 m² dans Costa Brava, Espagne
Hôtel 7 000 m²
Costa Brava, Espagne
Nombre de pièces 66
Surface 7 000 m²
Nombre d'étages 4
A high-class 4*high-class hotel is sold on the coast of Costa Brava. The hotel is in perfect…
$16,17M
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