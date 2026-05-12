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Villas avec jardin à vendre en Castellón, Espagne

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la Plana Alta
4
la Plana Baixa
4
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$490,512
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Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$654,015
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Caractéristiques des propriétés en Castellón, Espagne

Bon marché
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