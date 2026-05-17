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Villas à vendre en la Plana Baixa, Espagne

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4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$490,512
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Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$654,015
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Villa 8 chambres dans Borriana Burriana, Espagne
Villa 8 chambres
Borriana Burriana, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 11
Surface 1 310 m²
Luxury villa for sale in Burriana. It is a very bright and large villa. It is located just …
$1,20M
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AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Xilxes Chilches, Espagne
Villa 4 chambres
Xilxes Chilches, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 377 m²
This magnificent villa for sale in Chilches just 30 minutes from Valencia centre, Castellon…
$459,924
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Caractéristiques des propriétés en la Plana Baixa, Espagne

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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