Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Castellón
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Castellón, Espagne

;
la Plana Alta
4
la Plana Baixa
4
8 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 173 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$654,015
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Moncofa, Espagne
Villa 3 chambres
Moncofa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villas jumelées neuves en bord de mer à Moncofa avec vue sur la mer Emplacement de …
$490,512
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Villa 4 chambres
Orpesa Oropesa del Mar, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Mansion sur la mer à 5 mètres de la plage avec une vue magnifique, la maison est entièrement…
$1,25M
Laisser une demande
CoexCoex
Villa 4 chambres dans Xilxes Chilches, Espagne
Villa 4 chambres
Xilxes Chilches, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 377 m²
This magnificent villa for sale in Chilches just 30 minutes from Valencia centre, Castellon…
$459,924
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Benicassim, Espagne
Villa 5 chambres
Benicassim, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 636 m²
Exclusive villa au bord de l´eau accés privé sur la plage de Benicassim. Superficie de 630 m…
$3,90M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sierra Engarceran, Espagne
Villa 4 chambres
Sierra Engarceran, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
De la villa à 150 mètres de la plage, avec une grande piscine. Entièrement rénové en 2011. 2…
$594,467
Laisser une demande
Melrose VillasMelrose Villas
Villa 8 chambres dans Borriana Burriana, Espagne
Villa 8 chambres
Borriana Burriana, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 11
Surface 1 310 m²
Luxury villa for sale in Burriana. It is a very bright and large villa. It is located just …
$1,20M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Benicassim, Espagne
Villa 3 chambres
Benicassim, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 455 m²
This luxurious town of modern style sells in Benicassim. Completely furnished kitchen has 3 …
$732,400
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Castellón, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller