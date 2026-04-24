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Propriétées résidentielles à vendre en Candelaria, Espagne

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Araya, Espagne
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Maison 3 chambres
Araya, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à Ténérife, Candelaria : appartement d'amis indépendant (env. 44 m²) …
$658,917
T.V.A.
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