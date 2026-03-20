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Penthouses Piscine à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
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San Pedro del Pinatar
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Torre-Pacheco
42
Carthagène
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Penthouse 2 chambres dans Torre-Pacheco, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torre-Pacheco, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 3
Superbe penthouse avec terrasse sur le toit, piscine communautaire et espaces verts dans une…
$457,814
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
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