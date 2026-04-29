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Mountain View Penthouses à vendre en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

Los Alcazares
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San Pedro del Pinatar
46
Torre-Pacheco
42
Carthagène
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Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Nombre d'étages 2
Penthouse haut de gamme avec terrasse, piscine et parking privé situé dans une zone touristi…
$433,577
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 159 m²
Sol 2
Penthouse fantastique sur la plage avec terrasse privée sur le toit, vue sur la mer et pisci…
$820,280
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Camp-de-Carthagène et Mer Mineure, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
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