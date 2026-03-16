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Villas avec jardin à vendre en Îles Baléares, Espagne

Sant Llorenc des Cardassar
68
Santa Ponsa
9
Palma de Mallorca
9
Formentera
3
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Santa Eularia des Riu, Espagne
Villa 4 chambres
Santa Eularia des Riu, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 768 m²
Villa moderne haut de gamme prête à Key avec piscine à débordement, grandes terrasses et vue…
$5,27M
T.V.A.
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Villa 5 chambres dans Santa Eularia des Riu, Espagne
Villa 5 chambres
Santa Eularia des Riu, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 525 m²
Villa moderne haut de gamme prête à Key avec piscine à débordement, grandes terrasses et vue…
$5,73M
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Îles Baléares, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
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