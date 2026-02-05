Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Formentera
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Formentera, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sant Francesc de Formentera, Espagne
Villa 3 chambres
Sant Francesc de Formentera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Villa Jilguero est une combinaison harmonieuse d'architecture traditionnelle et de confort m…
$3,78M
Villa 5 chambres dans Formentera, Espagne
Villa 5 chambres
Formentera, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
CASA COLIBRÍ - villa exclusive au bord de la mer sur FormenteraDécouvrez une propriété vraim…
$9,38M
Villa 6 chambres dans Formentera, Espagne
Villa 6 chambres
Formentera, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 315 m²
Villa de luxe Mirlo Blanco sur l'île de Formentera, EspagneVilla exclusive premium avec vue …
$10,33M
