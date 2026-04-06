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Villas à vendre en Sant Llorenc des Cardassar, Espagne

52 propriétés total trouvé
Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 125 m²
Description of object: In the enchanting setting of La Nucia stands an exclusive collection …
$670,157
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 293 m²
Description de l'objet:
$988,625
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 143 m²
Description de l'objet: Au coeur de la zone attrayante d'Orihuela Costa, ce chalet indépenda…
$870,631
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 308 m²
Description de l'objet: Nous présentons l'une des dernières maisons disponibles de ce presti…
$781,277
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 93 m²
Description de l'objet: Dans la charmante ville d'Orihuela, une opportunité unique s'ouvre p…
$320,759
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 91 m²
Description de l'objet: A San Fulgencio nous offrons un complexe résidentiel de douze bungal…
$363,030
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 138 m²
Description of object: In the enchanting setting of Orihua, a residential complex of 39 deta…
$532,689
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 220 m²
Description de l'objet: Dans l'emplacement attrayant de Los Alcázares dans la région de Murc…
$643,121
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 146 m²
Description of object: We present a detached chalet in picturesque Pinoso, offering a combin…
$400,949
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 118 m²
Description de l'objet: Dans la pittoresque ville de Benijófar, ce chalet unique allie desig…
$492,021
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 138 m²
Description of object: In sunny Orihuela, we offer a residential complex of 39 detached hous…
$502,904
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 235 m²
Description de l'objet: Nous offrons une collection exclusive de 32 maisons individuelles qu…
$538,302
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 214 m²
Description of object: We offer a unique collection of three detached sea view chalets, desi…
$686,195
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 178 m²
Description of object: In the picturesque village of El Pinós, this detached property offers…
$515,505
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 360 m²
Description de l'objet: Cette maison d'exception d'une superficie totale de 360 m2 (255 m2 h…
$848,865
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 319 m²
$1,37M
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 122 m²
Description de l'objet: Sur la Costa Cálida, dans le quartier calme et recherché de Los Alcá…
$687,913
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 87 m²
Description de l'objet: Dans le charmant village de San Fulgencio, nous offrons un complexe …
$353,866
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 198 m²
Description de l'objet: Au cœur du quartier recherché de Vega Baja, dans le village de Bigas…
$287,996
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 102 m²
Description de l'objet: Au coeur de la Costa Cálida, dans le quartier calme et prestigieux d…
$561,901
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 474 m²
$1,01M
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 186 m²
Description de l'objet: Je vous offre une opportunité résidentielle unique sous la forme de …
$916,454
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 87 m²
Description de l'objet: Dans le charmant San Javier, nous offrons une collection exclusive d…
$296,587
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Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 100 m²
Description de l'objet: Sur la côte sud-est de l'Espagne, dans la station balnéaire populair…
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Villa 3 chambres dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa 3 chambres
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Chambres 3
Surface 113 m²
$559,037
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 210 m²
Description de l'objet: Sur la côte sud-est de l'Espagne, dans la région de Murcie, une stat…
$748,514
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 234 m²
Description of object: In the exclusive area of El Chaparral, a detached chalet is offered, …
$1,03M
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 95 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons un bungalow exclusif de quatre pièces d'une sup…
$408,395
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 116 m²
$555,600
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Villa dans Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Espagne
Surface 227 m²
Description de l'objet: Dans une situation balnéaire prestigieuse, nous offrons une villa qu…
$1,55M
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