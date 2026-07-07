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Appartements Piscine à vendre en District fédéral sibérien, Russie

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Kraï de Krasnoïarsk
921
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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 227 m²
Sol 8/8
An exclusive spacious three-bedroom apartment with two open chic terraces, swimming pool, ba…
$1,00M
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Caractéristiques des propriétés en District fédéral sibérien, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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