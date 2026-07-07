Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. District fédéral sibérien
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en District fédéral sibérien, Russie

;
Kraï de Krasnoïarsk
921
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 3/5
Appartements dans le centre de Sotchi - quartier de Makarenko. À distance de marche, toute l…
$89,133
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 18/20
$529,977
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 2/10
One bedroom apartment on the street Donskoy, located on the 2/10 floor of a new monolithic h…
$110,165
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en District fédéral sibérien, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller