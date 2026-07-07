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Vue sur la mer Appartements à vendre en District fédéral sibérien, Russie

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Kraï de Krasnoïarsk
921
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15 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 128 m²
Sol 18/25
I present to your attention an elite apartment in the luxurious Residential Complex - " Pano…
$1,20M
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 3/8
Apartment with repair and furniture. The rooms are isolated. Passing kitchen. Open sea view.…
$85,127
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 6/9
Apartment in the lower part of the district, with developed infrastructure, shops, school an…
$94,141
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 8/9
$154,993
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Sol 6/10
Apartment is large area with designer repairs and furniture. Two separate rooms and kitchen.…
$190,284
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Appartement 6 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 6 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 6
Surface 376 m²
Sol 7/7
$1,35M
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TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 8/13
STATUS - QUARTERS, any mortgage is possible. Planned: kitchen-living room, bedroom, dressing…
$133,199
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Appartement 6 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 6 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 6
Surface 321 m²
Sol 20/21
Two-level apartment located on the last 19/20 floors. Two levels with an area of ​ ​ 321.8 s…
$951,421
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 123 m²
Sol 17/21
Three-room apartment for sale on the nineteenth residential complex of the elite class! The…
$653,476
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Appartement 4 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 4 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 4
Surface 200 m²
Sol 3/4
For sale apartment of 200 square meters, which occupies an entire floor in an apartment club…
$370,553
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 2/6
Spacious bright apartment in Sochi in one of the greenest neighborhoods in Bytha. The apartm…
$190,284
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 5/5
Offered 2 - x room apartment in a new house located on the Highland Street. Free layout, cen…
$73,109
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Sol 2/4
Three-bedroom apartment with an area of 75 sq.m. in a brick house. Apartment of non-standard…
$220,329
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 156 m²
Sol 2/3
It is proposed for sale a 3-room, two-level apartment in a new house with a fenced area loca…
$380,568
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Sol 7/10
For sale apartment with direct sea views. Located on the street Yana Fabrizius, floor 7, are…
$175,262
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Caractéristiques des propriétés en District fédéral sibérien, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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