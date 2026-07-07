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Appartements à vendre en District fédéral sibérien, Russie

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Kraï de Krasnoïarsk
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922 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Biïsk, Russie
TOP TOP
Appartement 2 chambres
Biïsk, Russie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 58 m²
Sol 1/4
A vendre appartement 3 pièces d'une superficie totale de 58,2 m² Rénovation design, loggia, …
$125,995
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Sol 1/4
T1 rénové dans la zone centrale ! Quartier Mamaika, emplacement idéal, à 4-5 minutes en voit…
$97,996
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OkeaskOkeask
Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 37 m²
Sol 15/25
Quartier central de Sotchi. Plaine. Appartement, 2 chambres et salon. Tous les matériaux, me…
$129,994
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 4/4
$104,995
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 76 m²
Sol 8/12
Spacious apartment in the Central District of. Sochi. On a high floor with a chic view of th…
$210,314
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TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Sol 12/12
Excellent 2-room apartment for sale in the Central District, in the Don microdistrict. The a…
$130,194
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 3/3
Adler. GRAND PRIX!!!! Le centre de la station touristique est situé à proximité de la stati…
$82,996
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 54 m²
Sol 9/20
$229,990
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Sol 5/17
Excellent appartement à vendre, récemment rénové, meublé et équipé dans un immeuble de class…
$389,983
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 2/5
Apartment for sale in the Central District - New Sochi. The apartment is great for a couple …
$158,236
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 51 m²
Sol 9/16
$94,996
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 5/16
LCD " Imperial " - 16-story residential complex of business class, located in the very cente…
$130,194
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 42 m²
Sol 2/4
Un appartement de trois pièces est à vendre au centre du village balnéaire de Loo à Sotchi. …
$64,997
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 11/12
On sale apartment in the area of Bread Plant. The apartment is planned in 2 separate bedroom…
$185,277
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 2/8
Je vends un appartement euro 2 pièces, au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages. Superficie t…
$83,996
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 89 m²
Sol 10/24
Imaginez acheter un appartement dans le centre même de Sotchi, un étage élevé avec vue sur l…
$525,785
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Sol 4/6
Appartement deux pièces à vendre - 46,5 m². m. dans une nouvelle maison dans la rue. Timiria…
$105,995
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
Sol 8/11
Apartment in the pre-purity decoration in the new house. Planned: two bedrooms, a spacious k…
$200,299
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 83 m²
Sol 1/11
$159,993
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 39 m²
Sol 4/4
Vente d'un appartement dans le quartier de Makarenko, st. Olimpiyskaya, bâtiment monolithiqu…
$54,998
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 71 m²
Sol 4/7
I imagine buying a great apartment in a draft version with the possibility of planning and m…
$299,447
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Appartement 4 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 4 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 4
Surface 275 m²
Sol 15/16
Penthouses in Sochi are such a segment of the real estate market that definitely deserves at…
$3,00M
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 77 m²
Sol 8/9
Je présente à l'achat un appartement dans le meilleur emplacement ! Dans Sirius ! Inscriptio…
$229,990
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 7/8
Appartement spacieux et lumineux avec rénovation design pour vivre et se détendre avec toute…
$184,992
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 53 m²
Sol 2/3
$134,994
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Appartement 2 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 2 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 4/5
Very comfortable apartment in the Norwegian style. Repair was done for themselves, very high…
$154,230
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Sol 3/18
Superbe emplacement de la maison, à proximité de la mer. Situé dans le quartier du Triangle …
$199,991
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Appartement 3 chambres dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 3 chambres
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Sol 4/5
$152,993
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Appartement 1 chambre dans Evenkiysky Rayon, Russie
Appartement 1 chambre
Evenkiysky Rayon, Russie
Nombre de pièces 1
Surface 12 m²
Sol 4/4
Appartements avec revenus passifs luxueux. "Faisceau Musin-Pushkinskaya" Appartements promus…
$59,997
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Caractéristiques des propriétés en District fédéral sibérien, Russie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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