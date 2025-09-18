À propos du développeur

Nous construisons des villages de chalets depuis 16 ans et comprenons à quel point il est important que toute la vie en dehors de la ville soit simple et remplie de moments agréables. Par conséquent, nous serons proches et prêts à vous aider à choisir un village à votre goût, à construire une maison et à y vivre. La principale sphère de nos intérêts est le district de Vsevolozhsky avec ses infrastructures développées et l'excellente accessibilité des transports, il ya aussi des propositions intéressantes dans les districts de Pouchkine, Priozersk, Vyborg, Tosnensky et la région de Pskov. La plupart de nos projets à grande échelle sont mis en œuvre à proximité immédiate de la Ring Road, ce qui signifie qu'à une distance minimale de la ville. La disponibilité des communications, des routes intérieures et d'un environnement favorable est une condition préalable dans les établissements proposés. Le choix est le vôtre, et nous allons essayer de prendre en compte tous vos souhaits.