  1. Realting.com
  2. Développeurs
  3. ФАКТ.Коттеджные поселки

ФАКТ.Коттеджные поселки

Russie, District fédéral du Nord-Ouest
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2008
Sur la plateforme
Sur la plateforme
1 année
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
clck.ru/3Cjtqd
À propos du développeur

Nous construisons des villages de chalets depuis 16 ans et comprenons à quel point il est important que toute la vie en dehors de la ville soit simple et remplie de moments agréables. Par conséquent, nous serons proches et prêts à vous aider à choisir un village à votre goût, à construire une maison et à y vivre. La principale sphère de nos intérêts est le district de Vsevolozhsky avec ses infrastructures développées et l'excellente accessibilité des transports, il ya aussi des propositions intéressantes dans les districts de Pouchkine, Priozersk, Vyborg, Tosnensky et la région de Pskov. La plupart de nos projets à grande échelle sont mis en œuvre à proximité immédiate de la Ring Road, ce qui signifie qu'à une distance minimale de la ville. La disponibilité des communications, des routes intérieures et d'un environnement favorable est une condition préalable dans les établissements proposés. Le choix est le vôtre, et nous allons essayer de prendre en compte tous vos souhaits.

Prestations de service
  • Vente de biens immobiliers de banlieue
  • Vente de biens immobiliers commerciaux

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:30 - 20:00
Mardi
09:30 - 20:00
Mercredi
09:30 - 20:00
Jeudi
09:30 - 20:00
Vendredi
09:30 - 20:00
Samedi
09:30 - 20:00
Dimanche
09:30 - 20:00
Nouveaux bâtiments
Voir tout 418 nouveaux bâtiments
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$18,008
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,331
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,170
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$25,272
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$33,882
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
1 2 3
Nos agents en Russie
Otdel prodazh
Otdel prodazh
Autres développeurs
TURKREALT
Russie, Riazan
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 31 Propriété commerciale 1
REEL ESTATE EN TURQUIE- exclusivement construit par nous- appartements, appartements intelligents, studios, villas, terrainsAntalya, Alanya, Istanbul, Kemer, Konyaalty, Belek
Laisser une demande
Русская Европа
Russie, Kaliningrad
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 98
AvangardInvestProekt, fondateur de la «Russkaya EvropA», a célébré son 30e anniversaire en septembre 2018. L'expérience et l'expertise de nos spécialistes, leur professionnalisme élevé et l'utilisation de technologies avancées nous ont permis d'obtenir des résultats élevés dans notre travail…
Laisser une demande
A101
Russie, Kommunarka
Année de création de l'entreprise 1992
Nouveaux bâtiments 10 Propriété résidentielle 5303
Investissement et construction, l'un des plus grands promoteurs de Moscou
Laisser une demande
ГК "ФСК"
Russie, Krasnogorsk
Nouveaux bâtiments 23 Propriété résidentielle 3734
FSK Groupe est l'une des plus grandes entreprises de construction en Russie. Selon Forbes, la société est parmi les 10 meilleurs développeurs les plus fiables du pays
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller