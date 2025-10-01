  1. Realting.com
Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$22,623
01/10/2025
$22,623
03/12/2024
$25,136
21/11/2024
$22,120
;
27
ID: 22819
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4287
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie

Localisation sur la carte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

