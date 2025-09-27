Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Roumanie

2 propriétés total trouvé
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) dans Bucarest, Roumanie
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bucarest, Roumanie
Surface 11 485 m²
Nombre d'étages 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
9% Yield Office Building for Sale dans Voluntari, Roumanie
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Roumanie
Surface 7 100 m²
Nombre d'étages 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
