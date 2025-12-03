  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bucarest
1
Ilfov
1
Otopeni
1
Appart-hôtel dans un hôtel 4 étoiles à Bucarest, géré par la chaîne Wyndham
Appart-hôtel dans un hôtel 4 étoiles à Bucarest, géré par la chaîne Wyndham
Otopeni, Roumanie
depuis
$183,089
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Opportunité d’investissement : chambre dans un hôtel 4 étoiles BUCHAREST AIRPORT HOTEL sous la gestion de la chaîne Wyndham   ✔️ Emplacement : à seulement 150 mètres des terminaux de l’aéroport international de Bucarest — 16 millions de passagers par an ✔️ Jusqu’à 15 % de revenus pa…
Agence
Darton Global
Voir les contacts
Agence
Darton Global
Langues
English, Русский, Español, Українська
Complexe résidentiel Barajul Arges Street Bucharest
Bucarest, Roumanie
depuis
$1,64M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
Agence
North Real Estate
Voir les contacts
Agence
North Real Estate
Langues
English
