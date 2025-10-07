Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Madère
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Madère, Portugal

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 167 m²
The traditional style villa located at the top of the Palheiro Village condominium, one of t…
$503,480
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Madère

villas

Caractéristiques des propriétés en Madère, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller