Maisons à vendre en Calheta, Portugal

Villa 3 chambres dans Arco da Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Arco da Calheta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Nombre d'étages 2
Cet établissement bénéficie du programme Golden Visa de 500 000 € au Portugal !Une villa de …
$586,881
Villa 3 chambres dans Arco da Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Arco da Calheta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Cet établissement bénéficie du programme Golden Visa de 500 000 € au Portugal !Une villa de …
$800,136
Villa 3 chambres dans Arco da Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Arco da Calheta, Portugal
Chambres 3
Surface 240 m²
The new modern villa of 240 m2 is located on a plot of 800 m2. The villa is one-story, built…
$641,655
Villa 3 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Villa de 3 chambres et 107 m2 habitables, située sur la côte de Madère, à quelques minutes d…
$639,051
Villa 3 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 3
Surface 294 m²
La maison minimaliste a la disposition suivante:Spacieux salon/salle à manger, cuisine ouver…
$874,985
Villa 3 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Villa de 3 chambres et 170 m2 habitables, située sur la côte de Madère, à quelques minutes d…
$871,433
Maison 3 chambres dans Calheta, Portugal
Maison 3 chambres
Calheta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 829 m²
Nombre d'étages 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Villa 8 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 8 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 467 m²
La villa est située dans la campagne à l'ouest de l'île, avec un climat incroyable tout au l…
$987,624
