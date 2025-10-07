Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Madère, Portugal

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
13 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Calheta, Portugal
Maison 3 chambres
Calheta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 829 m²
Nombre d'étages 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Maison 3 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Maison 3 chambres
Santa Cruz, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 238 m²
Nombre d'étages 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
Maison 3 chambres dans Camara de Lobos, Portugal
Maison 3 chambres
Camara de Lobos, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 302 m²
Nombre d'étages 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Villa 4 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Villa 4 chambres
Santa Cruz, Portugal
Chambres 4
Surface 372 m²
La villa est située dans un quartier calme avec sur une colline ensoleillée avec une magnifi…
$995,251
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 1 000 m²
La villa dispose de quatre chambres spacieuses et une belle piscine dans le jardin paysager.…
$919,143
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 332 m²
Grande villa pour une famille avec vue panoramique sur Funshala. Villa dans Le premier étage…
$731,802
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 412 m²
Villas Boa Nova est une copropriété composée de 6 villas unifamiliales et semi-détachées, to…
$747,024
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 218 m²
Ce Madeira Diamond Estates moderne et de haute qualité est situé sur la pente de Funchal (îl…
$2,69M
Villa 4 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 871 m²
Une villa moderne d'un étage avec une vue panoramique imprenable sur la ville et la clairièr…
$2,93M
Duplex 4 chambres dans Funchal, Portugal
Duplex 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Surface 216 m²
Nouveau duplex dans le centre de Funchal, dans le nouveau complexe A Fábrica Appartements av…
$643,986
Villa 3 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 3
Surface 294 m²
La maison minimaliste a la disposition suivante:Spacieux salon/salle à manger, cuisine ouver…
$878,163
Villa 3 chambres dans Funchal, Portugal
Villa 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Surface 375 m²
La copropriété est située sur un terrain appartenant à Quinta da Boa Nova, avec seulement 23…
$689,650
Villa 3 chambres dans Santa Cruz, Portugal
Villa 3 chambres
Santa Cruz, Portugal
Chambres 3
Surface 440 m²
Cette villa de trois chambres et piscine est conçue en utilisant des détails architecturaux …
$643,986
