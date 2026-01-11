Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Machico
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Machico, Portugal

15 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Machico, Portugal
Maison 4 chambres
Machico, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Villa de 4 chambres de 205 m2, avec piscine, jardin et vue sur la mer, située sur un terrain…
$1,45M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Machico, Portugal
Maison 4 chambres
Machico, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Villa de 4 chambres de 205 m2, avec piscine, jardin et vue sur la mer, située sur un terrain…
$1,46M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Machico, Portugal
Maison 3 chambres
Machico, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres à coucher de 260 m2, piscine, jardin, barbecue, vue dégagée sur l'océan …
$1,45M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Maison 2 chambres dans Machico, Portugal
Maison 2 chambres
Machico, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Villa de 2 chambres en ruines, pour la restauration, dans le quartier pittoresque de Ribeira…
$68,647
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Machico, Portugal
Maison 5 chambres
Machico, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Villa individuelle de 5+1 chambres avec une surface brute de construction de 227 m2, située …
$2,04M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Machico, Portugal
Maison 5 chambres
Machico, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Villa individuelle de 5+1 chambres avec une surface brute de construction de 227 m2, située …
$2,04M
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Maison 3 chambres dans Machico, Portugal
Maison 3 chambres
Machico, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres à coucher de 260 m2, piscine, jardin, barbecue, vue dégagée sur l'océan …
$1,46M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Machico, Portugal
Maison 4 chambres
Machico, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Villa de 4 chambres de 205 m2, avec piscine, jardin et vue sur la mer, située sur un terrain…
$1,46M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Machico, Portugal
Maison 5 chambres
Machico, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Villa individuelle de 5+1 chambres avec une surface brute de construction de 227 m2, située …
$2,04M
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Maison 3 chambres dans Machico, Portugal
Maison 3 chambres
Machico, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres à coucher de 260 m2, piscine, jardin, barbecue, vue dégagée sur l'océan …
$1,46M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Machico, Portugal
Maison 2 chambres
Machico, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Villa de 2 chambres en ruines, pour la restauration, dans le quartier pittoresque de Ribeira…
$68,757
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Machico, Portugal
Maison 5 chambres
Machico, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 227 m²
Villa individuelle de 5+1 chambres avec une surface brute de construction de 227 m2, située …
$2,04M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Machico, Portugal
Maison 2 chambres
Machico, Portugal
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Villa de 2 chambres en ruines, pour la restauration, dans le quartier pittoresque de Ribeira…
$68,757
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Machico, Portugal
Maison 3 chambres
Machico, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres à coucher de 260 m2, piscine, jardin, barbecue, vue dégagée sur l'océan …
$1,46M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Machico, Portugal
Maison 4 chambres
Machico, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Villa de 4 chambres de 205 m2, avec piscine, jardin et vue sur la mer, située sur un terrain…
$1,46M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Machico, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller