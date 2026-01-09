Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Funchal, Portugal

villas
12
49 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Villa de 3 chambres avec 186 m2 de surface brute, piscine privée, jardin et garage, partie d…
$1,51M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 415 m²
Villa de 4 chambres avec 415 m2 de surface privée brute, piscine et jardin privé, située sur…
$2,10M
Maison 5 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 5 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 740 m²
Villa de 5 chambres, avec 740 m2 de surface brute, jardin, piscine et terrasse panoramique, …
$2,16M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 568 m²
Terrain urbain de 687 m2 avec un projet architectural achevé pour la construction d'une vill…
$3,44M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Villa de 3 chambres avec 431 m2 de surface brute totale, piscine panoramique et vue sur la m…
$1,63M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 311 m²
Villa de 3 chambres avec 311,5 m2 de surface brute privée, jardin, vue sur la mer et garage,…
$1,40M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 903 m²
Villa de 4 chambres avec 903 m2 de surface de construction brute, un jardin, piscine, et une…
$3,50M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 568 m²
Terrain urbain de 687 m2 avec un projet architectural achevé pour la construction d'une vill…
$3,44M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Villa luxueuse à Neves, São Gonçalo Découvrez votre maison de rêve au paradis ! Cette superb…
$6,41M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 468 m²
Villa de 3 chambres de 468 m2, avec garage, piscine et vue sur la mer et la ville de Funchal…
$2,45M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 273 m²
Villa de 3 chambres avec 313 m2 de surface brute privée, jardin, vue sur la mer et garage, s…
$1,34M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Villa de 3 chambres avec 186 m2 de surface brute, piscine privée, jardin et garage, partie d…
$1,46M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 235 m²
Villa avec 3 chambres, code postal 9020-163, avec 235,95 m2 de surface brute de construction…
$757,487
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Villa de 3 chambres à coucher d'une superficie brute de 196 m2, sur un terrain de 460 m2, av…
$1,58M
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 176 m²
Maison de 3 chambres avec 176 m2 de surface brute et 3 chambres en suite, espace barbecue, à…
$874,024
Maison 3 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 3 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 227 m²
Maison de 3 chambres avec 227 m2 de surface brute et une place de parking à São Pedro, Funch…
$2,16M
Maison 4 chambres dans Funchal, Portugal
Maison 4 chambres
Funchal, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 383 m²
Propriété, 306.46 m2, piscine, jardin et garage, sur un terrain de 2170 m2, à Funchal, île d…
$2,34M
Caractéristiques des propriétés en Funchal, Portugal

