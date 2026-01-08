Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Leiria, Portugal

Obidos
28
5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Vau, Portugal
Duplex 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 148 m²
Appartement neuf et nbsp; Avec trois chambres avec salles de bains, un salon et une salle à
$595,450
Maison de ville 3 chambres dans Vau, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 145 m²
Le complexe de golf récemment ouvert est situé dans l'ouest du Portugal. Il s'agit d'un nouv…
$653,828
Maison de ville 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 153 m²
Nombre d'étages 2

$795,261
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2

$828,397
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1

$883,623
Types de propriétés en Leiria

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Leiria, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
