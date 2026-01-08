Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Leiria, Portugal

10 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 291 m²
Villa à Lagoa de Obidou, près de la plage et des terrains de golf, sur un terrain de 1163 m2…
$1,27M
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 337 m²
La villa de 4 chambres d'une superficie de 310 m2 est située sur un terrain de 1227 m2. Cham…
$694,692
Maison de ville 3 chambres dans Vau, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 145 m²
Le complexe de golf récemment ouvert est situé dans l'ouest du Portugal. Il s'agit d'un nouv…
$653,828
Maison de ville 3 chambres dans Foz do Arelho, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Foz do Arelho, Portugal
Chambres 3
Surface 160 m²
Condominium avec 9 villas, en construction, au coeur de Fos do Arello.Maison de 3 chambres c…
$408,642
Maison de ville 3 chambres dans Amoreira, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Amoreira, Portugal
Chambres 3
Surface 190 m²
Cette charmante maison de ville est située dans une copropriété sur le terrain de Praia d'el…
$408,642
Villa 2 chambres dans Vau, Portugal
Villa 2 chambres
Vau, Portugal
Chambres 2
Surface 119 m²
Villa d'un étage avec 2 chambres, 119 m2, surface totale construite, située dans l'hôtel de …
$373,616
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 146 m²
Vila est situé entre l'idyllique obidos médiéval et la belle ville de Caldas da Rainha.Avec …
$437,831
Villa 3 chambres dans Coimbrao, Portugal
Villa 3 chambres
Coimbrao, Portugal
Chambres 3
Surface 152 m²
Villa d'un étage avec architecture moderne, avec 3 chambres et une piscine, située sur un te…
$461,182
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 116 m²
Villa à 5 minutes de Caldas et Óbidos est situé sur un terrain de 291 m2.Villa de deux étage…
$420,318
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
FIVE-PRODUCT COURORT is LOCATED AT THE SEREBRUARY FEATURE OF PORTUGAL, BETWEEN NATURAL SONGT…
$883,623
