Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Caldas da Rainha
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Caldas da Rainha, Portugal

5 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Caldas da Rainha, Portugal
Maison 6 chambres
Caldas da Rainha, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 441 m²
T6 villa duplex avec 442 m2 de surface brute de construction, jardin, piscine privée et gara…
$1,31M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Caldas da Rainha, Portugal
Maison 6 chambres
Caldas da Rainha, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 441 m²
T6 villa duplex avec 442 m2 de surface brute de construction, jardin, piscine privée et gara…
$1,31M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Caldas da Rainha, Portugal
Maison 6 chambres
Caldas da Rainha, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 441 m²
T6 villa duplex avec 442 m2 de surface brute de construction, jardin, piscine privée et gara…
$1,34M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Maison de ville 3 chambres dans Foz do Arelho, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Foz do Arelho, Portugal
Chambres 3
Surface 160 m²
Condominium avec 9 villas, en construction, au coeur de Fos do Arello.Maison de 3 chambres c…
$412,007
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Caldas da Rainha, Portugal
Maison 6 chambres
Caldas da Rainha, Portugal
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 441 m²
T6 villa duplex avec 442 m2 de surface brute de construction, jardin, piscine privée et gara…
$1,31M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Caldas da Rainha, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller